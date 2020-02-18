Азербайджанское государственное СМИ заменило слова Алиева о независимости Нагорного Карабаха

Азербайджанский государственное информационное агентство Азертадж опубликовало видео выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном в Мюнхене. Напомним, что во время своего выступления Алиев заявил о том, что «более 10 стран признают независимость Нагорного Карабаха». Очевидно, что Алиев допустил оплошность и озвучил своим самые глубокие страхи. И на это никто особого внимания не обратил бы, если бы не рвение азербайджанских журналистов подправить слова своего лидера.

АзерТадж опубликовал запись встречи, где слова о независимости Нагорного Карабаха заменены на т.н. «геноцид в Ходжалу». Давно известно, что журналистская этика отсутствует в Азербайджане как таковая, однако такого уровня «детского сада» не ожидали даже мы. Ниже представлена оригинальная запись слов Алиева.

infoteka24 представляет отредактированная запись, с 6:06 можно услышать как резко меняется голос Алиева.