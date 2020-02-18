Григорий Айвазян надеется, что Анджей Каспршик встретится и с азербайджанскими армянами

Руководитель Ассамблеи азербайджанских армян, азербайджановед Григорий Айвазян встречи представителей азербайджанцев Карабаха с различными организациями и послами считает тревожными.

Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами 18 февраля Айвазян отметил, что в последнее время они активизировалась беспрецедентно, чего не было до этого.

“Очень тревожна и их последняя встреча с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспршиком. Это совершенно не исходит из принципа нейтралитета посреднической миссии”, - сказал Айвазян.

Айвазян сказал, что, учитывая, что за спиной азербайджанской общины Карабаха стоит власть Азербайджана, армяне Азербайджана вправе, в первую очередь, рассчитывать на сохранение нейтралитета сопредседателей ОБСЕ и организацию серии подобных встреч также и с представителями армянской общины, изгнанной из Азербайджана.

“Кроме того, мы ожидаем, что армянское государство разработает концепцию по вопросу армян Азербайджана в вопросе Арцаха. Мы надеемся на помощь государства в этом случае, поскольку трудно представить, что Каспршик вдруг решил встретиться с Туралом Ганджалиевым, или же Ганджалиев случайно оказался в Милли Меджлисе в качестве избранного депутата. Поэтому мы ожидаем от нашего государства вынесения проблемы азербайджанских армян на стол переговоров”, - подчеркнул Айвазян.