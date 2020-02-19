Аэропорт Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет

Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии возобновил в среду свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый рейс из Дамаска, передает корреспондент РИА Новости.

"Аэропорт был закрыт с 2012 года из-за постоянных атак террористов, в отдельные периоды он был практически окружен, добраться до него было затруднительно. Вместе с тем, сотрудники аэропорта поддерживали его в состоянии готовности к работе", - рассказал РИА Новости директор аэропорта Мухаммад аль-Масри.

Расстояние между Алеппо и Дамаском составляет около 370 километров, до сирийского кризиса самолеты преодолевали это расстояние примерно за 50 минут. Первым рейсом в Алеппо прибыли 120 пассажиров, в том числе министр транспорта Али Хамуд и министр туризма Мухаммад Мартини,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению министерства транспорта Сирии, в ближайшие дни планируется запустить регулярные рейсы в Дамаск и столицу Египта Каир.

Аэропорт открыт благодаря операции сирийской армии: в воскресенье она установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков.

Генштаб ВС Сирии ранее в понедельник сообщил об освобождении ряда населенных пунктов в провинции Алеппо и пообещал продолжить наступление армии до полного вывода из Сирии террористов.