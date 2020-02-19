Пилот Jetman взлетел над Дубаем на реактивном ранце на высоту почти 2 км

Скайдайвер Винс Реффет взлетел на реактивном ранце-крыле с четырьмя небольшими реактивными двигателями над Дубаем на высоту 1,8 км. Об этом сообщается на сайтекомпании Jetman Dubai, которая также опубликовала видео полета.

Как отмечается в сообщении, сначала пилот Jetman взлетел на высоту пяти метров над водой на пляже Джумейра и провисел в воздухе примерно 100 секунд, демонстрируя способность управлять полетом, после чего он вернулся на взлетную полосу. Затем Реффет снова взлетел и начал разгоняться, направляясь в сторону небоскребов у берега. Ему удалось достичь средней скорости полета 240 км/ч. Реффет взлетел на высоту 100 м за восемь секунд, 200 м - 12 секунд, 500 м - 19 секунд, и 1 км - 30 секунд. Ему удалось подняться на 1,8 км над уровнем моря. Спустившись на высоту 1,5 км, Реффет раскрыл парашют. Вскоре он вернулся на землю. Отмечается, что полет длился три минуты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

"Это первый случай, когда пилот Jetman совместил безопасное зависание на небольшой высоте и высший пилотаж на большой высоте в одном полете", - указано в сообщении компании.