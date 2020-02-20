Армения - 3-я в списке самых милитаризированных стран мира

Согласно докладу Боннского Международного центра конверсии, Армения заняла третье место среди самых милитаризированных стран мира.

Как передает «Арменпресс», в итоговый доклад 2019 года включены 154 страны.

Международный центр конверсии ежегодно публикует индекс милитаризации мира, сравнивая вес и важность военного аппарата страны по отношению к другим сферам общественной жизни.

В десятку самых милитаризированных стран мира вошли Израиль, Сингапур, Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан.

Согласно докладу, Турция занимает 19-е место, Иран - 24-е, Грузия - 49-е.