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Армения - 3-я в списке самых милитаризированных стран мира

Армения - 3-я в списке самых милитаризированных стран мира

Согласно докладу Боннского Международного центра конверсии, Армения заняла третье место среди самых милитаризированных стран мира.

Как передает «Арменпресс», в итоговый доклад 2019 года включены 154 страны.

Международный центр конверсии ежегодно публикует индекс милитаризации мира, сравнивая вес и важность военного аппарата страны по отношению к другим сферам общественной жизни.

В десятку самых милитаризированных стран мира вошли Израиль, Сингапур, Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан.

Согласно докладу, Турция занимает 19-е место, Иран - 24-е, Грузия - 49-е.




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БелТА


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