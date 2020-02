Армения выведена из “серого списка” стран, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам

Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам решил вывести Армению из “серого списка” стран, не сотрудничающих с Европейским Союзом по налоговым вопросам (The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes). Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве финансов Армении.

Как сообщает «Арменпресс», решение было принято на встрече министров финансов ЕС 18 февраля.

“Появление в “сером списке” вызывало риски, связанные с авторитетом страны, Армения считалась страной, не сотрудничающей с Европейским союзом по налоговым вопросам. Исключение из списка этих стран способствует повышению авторитета, поскольку партнеры ЕС будут рассматривать Армению как страну, сотрудничающую в налоговом плане”, - сказал начальник управления политики доходов и методологии администрирования Министерства финансов Армении Ори Алавердян.

Напомним, что еще в 2017 году Армения с целью не оказаться в “сером списке” и избежать ряда вытекающих из этого рисков взяла на себя три обязательства.

По словам Ори Алавердян, усилиями Министерства финансов Армении Армения выполнила все взятые на себя обязательства.

В частности, Республика Армения пересмотрела Налоговый кодекс РА, ограничив льготное регулирование налогообложения налогом на прибыль для хозяйствующих субъектов, осуществляющих экспортные программы, а также в феврале 2019 года официально вступила в инклюзивную платформу программы BEPS Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и тем самым взяла на себя обязательство по локализации четырех минимальных стандартов программы, указанных в налоговом законодательстве Армении.

“В настоящее время мы работаем со специалистами секретариата ОЭСР. Это длительный процесс, но во в любом случае стандарты будут внедрены”, - сказал Ори Алавердян.

Кроме того, по его словам, 24 января 2018 года была подписана и ратифицирована 13 декабря 2019 года совместная конвенция ОЭСР и Совета Европы “О взаимной административной поддержке по налоговым вопросам”.