Армения разрешила эвакуировать тело азербайджанского солдата

По просьбе азербайджанской стороны при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и при поддержке МККК на участке около села Мовсес азербайджанская группа по разминированию провела поиск азербайджанского солдата, пропавшего без вести при неизвестных обстоятельствах 19 февраля.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в результате проведенных работ в нескольких метрах от азербайджанских позиций было найдено тело убитого азербайджанского солдата.

На протяжении всей санкционированной Арменией операции были соблюдены все условия безопасности для работы азербайджанской поисковой группы.