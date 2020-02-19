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Армения разрешила эвакуировать тело азербайджанского солдата

Армения разрешила эвакуировать тело азербайджанского солдата

По просьбе азербайджанской стороны при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и при поддержке МККК на участке около села Мовсес азербайджанская группа по разминированию провела поиск азербайджанского солдата, пропавшего без вести при неизвестных обстоятельствах 19 февраля.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в результате проведенных работ в нескольких метрах от азербайджанских позиций было найдено тело убитого азербайджанского солдата.

На протяжении всей санкционированной Арменией операции были соблюдены все условия безопасности для работы азербайджанской поисковой группы.




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БелТА


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