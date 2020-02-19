Алексан Алексанян освобожден от должности начальника управления морально- психологического обеспечени

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Алексана Алексаняна с должности начальника управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 3 статьи 40 Закона “О военной службе и статусе военнослужащего”, Алексана Алексаняна освободить от должности начальника управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Армении”, - говорится в указе президента Армении.