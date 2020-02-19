Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Си Цзиньпин выразил признательность за поддержку армянской стороны в борьбе с коронавирусом

Си Цзиньпин выразил признательность за поддержку армянской стороны в борьбе с коронавирусом

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Тиана Эрлуна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении и посол Китая, в частности, коснулись ситуации, сложившейся вследствие эпидемии коронавируса, и мероприятий, проводимых в направлении ее предотвращения. Посол передал президенту Саркисяну письмо председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, в котором он выразил свою признательность президенту Саркисяну, отметив, что содействие армянской стороны в борьбе с эпидемией коронавируса оказывает свое влияние на высокий уровень взаимного доверия, на дружбу между двума странами и народами.

“Я придаю большое значение развитию армяно-китайских отношений и готов вместе с Вами приложить усилия для поднятия двусторонних отношений на новый уровень во благо двух стран и народов”, - говорится в послании председателя КНР.

В ходе встречи собеседники высоко оценили существующий уровень межгосударственных отношений и выразили уверенность, что стороны продолжат прилагать совместные усилия для развития армяно-китайской дружбы и расширения партнерских отношений.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации