Си Цзиньпин выразил признательность за поддержку армянской стороны в борьбе с коронавирусом

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Тиана Эрлуна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении и посол Китая, в частности, коснулись ситуации, сложившейся вследствие эпидемии коронавируса, и мероприятий, проводимых в направлении ее предотвращения. Посол передал президенту Саркисяну письмо председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, в котором он выразил свою признательность президенту Саркисяну, отметив, что содействие армянской стороны в борьбе с эпидемией коронавируса оказывает свое влияние на высокий уровень взаимного доверия, на дружбу между двума странами и народами.

“Я придаю большое значение развитию армяно-китайских отношений и готов вместе с Вами приложить усилия для поднятия двусторонних отношений на новый уровень во благо двух стран и народов”, - говорится в послании председателя КНР.

В ходе встречи собеседники высоко оценили существующий уровень межгосударственных отношений и выразили уверенность, что стороны продолжат прилагать совместные усилия для развития армяно-китайской дружбы и расширения партнерских отношений.