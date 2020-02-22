Взаимодействие между Арменией и Арцахом— важнейший компонент безопасности нашего народа: Пашинян

Под сопредседательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Республики Арцах Бако Саакяна в Степанакерте проходит совместное заседание Советов безопасности Армении и Арцаха. На заседании присутствуют также председатели парламентов Армении и Арцаха Арарат Мирзоян и Ашот Гулян.





До начала обсуждения вопросов повестки премьер-министр Никол Пашинян и президент Арцаха Бако Саакян выступили с речами.





Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил:





“Многоуважаемый президент Республики Арцах,

Многоуважаемый председатель Национального Собрания Республики Армения,

Многоуважаемый председатель Национального Собрания Республики Арцах,

Уважаемые члены Советов безопасности Республики Армения и Республики Арцах,





Сегодня мы проводим третье совместное заседание Советов безопасности Армении и Арцаха, а это значит, что проведение заседаний в таком формате уже становится необратимой традицией, и вопрос здесь не только в традиции. Это абсолютная необходимость, чтобы власти Армении и Арцаха были на одной волне, а взаимодействие Армении и Арцаха является важнейшим компонентом безопасности нашей страны, родины и народа.



В целом, я думаю, что в последнее время мы проделали в этом направлении достаточно эффективную работу, и эта работа достигла кульминации, когда мы смогли зафиксировать, что восприятие властями Армении и Арцаха вопроса об урегулировании арцахской проблемы совпадает. Это вовсе не означает, что существуют одинаковое представление по всем деталям в контексте урегулирования арцахского конфликта, это означает, что у нас действительно одинаковое видение с точки зрения стратегии и вектора, и эти идентичные представления имеют несколько необходимых опор. Одной из важнейших опор я считаю констатацию о том, что Республика Арцах является полноправным участником переговорного процесса, и урегулирование карабахской проблемы невозможно без переговоров с Республикой Арцах.



В этой связи я считаю очень важным, что, по сути, в нашей совместной работе формируется, если не сказать уже сформировалось, новое содержание переговоров по карабахскому вопросу, и я считаю, что это содержание, во-первых, более комплексно представляет интересы Республики Армения и Республики Арцах, во-вторых, это содержание является конструктивным с точки зрения создания возможностей для решения проблемы.И в этом отношении я также считаю важным тот дискурс, то обсуждение, которое состоялось на полях Мюнхенской конференции по безопасности, и на котором это содержание получило плоть и кровь, четкую формулировку, и мы условно назвали их Мюнхенскими принципами.



Конечно, безопасность является одним из краеугольных камней сотрудничества между Арцахом и Республикой Армения, потому что Арцах и Армения являются общей зоной безопасности, общей средой безопасности, и здесь наша повестка дня не может быть каким-либо образом разделена и дифференцирована. В этом отношении мы, естественно, придаем большое значение боеготовности Вооруженных сил Республики Армения и Республики Арцах и морально-психологической атмосфере в Вооруженных силах.



В целом, я могу заявить, что правительство Республики Армения в последнее время, в частности, в 2019 году, предприняло огромные меры и вложило огромные ресурсы для осуществления значимых и ощутимых изменений в армии - от приобретения вооружений до социальных гарантий для офицеров, рядового персонала и денежных выплат. И в результате всего этого, естественно, мы все ожидаем, что дисциплина, морально-психологическая атмосфера и отношения в армии будут выведены на совершенно новый уровень, и я считаю, что эта проблема действительно решаема.



В недавних обсуждениях я сделал такое заявление, что существует диссонанс между авторитетом армии и авторитетом армейской службы. Армия в Республике Армения и Арцахе является абсолютным и бесспорным авторитетом. То есть ни в Республике Армения, ни в Арцахе не может быть никаких обсуждений по поводу армии, потому что в Армении и Арцахе, для всего армянского народа армия является абсолютной и неоспоримой ценностью, но, к сожалению, у нас есть такой феномен, что авторитет армейской службы все же в некоторой степени уступает авторитету армии, и наша практическая задача - приравнять авторитет армейской службы с авторитетом армии, и сегодня мы, конечно, обсудим, какие шаги нужно предпринять в этом направлении.



С точки зрения среды безопасности, думаю, мы должны констатировать еще одну такую реалию. Конечно, Вооруженные силы являются основной гарантией и основным гарантом нашей безопасности, но я хочу сказать, что при выполнении этой миссии армию никогда не следует оставлять одной и нужно облегчать бремя функций армии. Думаю, что мы должны в конце концов констатировать, что демократия является одной из важных гарантий, и она должна укреплять безопасность Республики Армения и Арцаха.



В связи с этим мы знаем, что в ближайшее время в Арцахе пройдут общегосударственные выборы, и я думаю, что выборы, проведенные в течение всей истории Арцаха, продемонстрировали существование совершенно разных реальностей между Республикой Арцах и Азербайджанской Республикой, что еще раз доказывает, что Арцах и Азербайджан ни при каких обстоятельствах не могут находиться в общем политическом пространстве, потому что уровень демократии в Арцахе уже 3, 5, 10 лет назад был в несколько раз выше, чем в соседней стране, и эта реальность не только необратима, но, думаю, эта реальность более ярко и выразительно будет проявлена еще раз на предстоящих президентских и парламентских выборах в Арцахе. И я считаю очень важным, чтобы у властей Арцаха и Армении были схожие представления и подходы и в этом вопросе.



И, конечно же, одним из важнейших компонентов нашей безопасности является конкурентоспособность экономик наших стран. Именно экономика должна обеспечить Вооруженные силы Армении и Арцаха необходимыми ресурсами для выполнения своих функций, и сегодня мы также обсудим вопросы, имеющие стратегическое экономическое значение. Но с другой стороны мы должны подчеркнуть, что ситуация с безопасностью в нашем регионе, к сожалению, постепенно становится более напряженной, и мы видим здесь больше новой эскалации, чем решений, и этот контекст также должен быть обсужден на совместном заседании Советов безопасности.

В этой связи я хотел бы обратить наше внимание на следующий вопрос. Думаю, с учетом созданных сегодня в регионе геополитических реалий мы должны констатировать, что несем совместную ответственность не только за безопасность Республики Армения и Республики Арцах, но также несем особую ответственность за обеспечение безопасности в нашем регионе и обеспечение глобальной безопасности. И я рад констатировать, что подходы властей Армении и Арцаха также идентичны в этом вопросе, и наша миссия и обязательство - обеспечить нашу национальную безопасность, региональную безопасность и внести свой вклад в глобальную безопасность. Это также важный вопрос нашей повестки и одна из ключевых тем нашего сотрудничества, и мы, думаю, эффективно сотрудничаем в этом направлении, и, конечно, это сотрудничество будет становиться все более и более эффективным.





Уважаемые коллеги, желаю нам успехов и продуктивной работы сегодня”.



В своем выступлении президент Бако Саакян остановился на задачах внешней и внутренней политики, связанных, в частности, с недавними политическими процессами, армейским строительством, реализацией ряда социально-экономических проектов стратегического характера в южных районах республики.



Бако Саакян подчеркнул, что запланированные программы являются амбициозными, но вполне реалистичными, выразив уверенность в том, что совместными усилиями и при условии систематизированного и последовательного выполнения работ эти проекты будут претворены в жизнь.