Стартовала 16-я Ереванская ярмарка детско-юношеской книги

На 16-ой Ереванской ярмарке детско-юношеской книги в Национальной детской библиотеке им. Йнко Апера участвуют издательства и книжные дома, которые сегодня будут продавать книги по сниженным ценам. В рамках ярмарки предусмотрены презентации книг, кинопросмотры и другие мероприятия.

Как передает Арменпресс, ярмарка открылась 19 февраля в День рождения Ованеса Туманяна. “Каждый год мы пытаемся выступить с более привлекательными инициативами. На этот раз в рамках мероприятия в различных залах библиотеки мы организовали интерактивные обсуждения работ 2019 года, еще не объявленных лауреатов Конкурса детских писателей и иллюстраторов, организовали также и акцию “Подарок солдату”, вспомним о юбилярах года на кинопросмотрах и обсуждениях”, - представила координатор ярмарки Гаяне Карапетян.

Она добавила, что предусмотрены также и просмотры мультфильмов, презентации книг, прочтения сказок и т. д.

Председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян напомнил, что День дарения книги отмечается в День рождения Туманяна.

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