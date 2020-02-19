В Масисе родился мальчик весом 5,5 кг

В медицинском центре города Масис 10 февраля родился мальчик весом 5 кг 500 гр. и ростом 60 см. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу медцентра в Фейсбуке.

«Чудо-новость из медицинского центра Масиса. В отделении акушерства и гинекологии чудесный мальчик-”гигант” - весом 5500 грамм и ростом 60 см», - сообщает медцентр.

Медицинский центр Масис и весь коллектив отделения акушерства и гинекологии поздравили мать, жительницу города Масис Лусануш Самвелян.