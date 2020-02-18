В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления по чествованию памяти жертв Геноцида армян

В парламенте Украины зарегистрирован проект постановления по чествованию памяти жертв Геноцида армянского народа.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, законодательная инициатива народного депутата Украины от «Слуги народа» Дарьи Володиной о чествовании памяти жертв Геноцида армянского народа был зарегистрирован 14 февраля (регистрационный № 3070 от 14.02.2020).

По мнению депутата, это трагедия и боль такого масштаба, что невозможно так долго просто не замечать. Это уже четвертая законодательная инициатива за последние 10 лет.

Недавно, депутат «Слуги народа» Антон Поляков зарегистрировал Проект Постановления о признании геноцида армянского народа (регистрационный № 2376 от 05.11.2019).

6 июня 2013 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован Проект Постановления о признании Геноцида армян в Османской империи 1915 год. Инициаторами законопроекта №2254а выступили народные депутаты Украины Вилен Шатворян, Арсен Аваков и Нвер Мхитарян. А 3 апреля 2015 года в Верховной Раде был повторно зарегистрирован проект постановления о признании геноцида армянского народа депутатом Виталием Барвиненко (регистр.№ 2530 от 03.04.2015). К инициативе парламентария тогда присоединились десятки народных депутатов.