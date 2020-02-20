Рост ВВП Армении в 2019 году составил 7,6%
Рост ВВП Армении в 2019 году составил 7,6%. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Как передает «Арменпресс», премьер-министр отметил, что этот показатель самый высокий с 2008 года.
Никол Пашинян выразил уверенность, что в текущем году будет зафиксирован более высокий экономический рост.
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