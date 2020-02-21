Пашинян прокомментировал свои заявления в Мюнхене по карабахскому вопросу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подтвердил заявление, сделанное им в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, что для Нагорного Карабаха нет территорий, есть безопасность, и Арцах не может уступить свою безопасность. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в интервью Общественному телевидению Армении. “Мы говорим, что статус-кво, сформировался, когда силы самообороны Арцаха взяли эти территории под свой контроль, они сделали это, чтобы агрессивные действия Азербайджана по возможности были бы отдалены от Нагорного Карабаха настолько, чтобы он стал недоступным. Если есть другое предложение о таком же эффективном инструменте обеспечения безопасности, то пусть это предложение будет сформулировано, и армянский народ его обсудит, приемлемо ли оно для него, или нет”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр коснулся также спекуляций относительно территориальной целостности.

“Нагорный Карабах независимость получил так же, как и Азербайджан. Когда говорят о принципе территориальной целостности, принципе территориальной целостности какой страны имеется в виду? Когда Азербайджан приобрел независимость, сохранилась ли территориальная целостность Советского Союза? Может прозвучать контрвопрос, что государство Советский Союз больше не существует, но нет и того государства, в составе которого был Нагорный Карабах, это государство -Советская Социалистическая Республика Азербайджан. Этот дискурс имеет нюансы, которые нужно учитывать”, - отметил он.

Никол Пашинян подтвердил, что любое решение вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана, и карабахский вопрос не имеет военного разрешения.

15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялось обсуждение нагорно-карабахской проблемы, в котором приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.