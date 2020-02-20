Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "террористическим актом насилия" случившееся в городе Ханау и заверил, что власти страны не ослабят усилий, направленных на обеспечение мирного сосуществования в Федеративной Республике. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в обнародованном в четверг заявлении главы государства в связи с трагедией.

В ночь на 20 февраля мужчина открыл стрельбу в двух кальянных, в результате которой погибли 10 человек. Также было найдено тело самого стрелка.

"С ужасом я узнал о террористическом акте насилия в Ханау. Мои глубокие соболезнования родным погибших", - отметил Штайнмайер, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила из-за трагедии в Ханау запланированный на четверг визит в город Галле, где она намеревалась посетить академию естествоиспытателей "Леопольдина". Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель отменила из-за убийств в Ханау визит в Галле. Ее будет там представлять госминистр [Хендрик] Хоппенштедт", - написал Зайберт в Twitter. "Канцлера постоянно информируют о ходе расследования случившегося в Ханау", - отметил он.