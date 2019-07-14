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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи

 

 

Палата представителей США приняла дополнение Джуди Чу по укреплению режима прекращения огня в Арцахе

 

 

Новоназначенный посол Израиля посетил Мемориал жертв Геноцида армян

 

 

НС Франции ратифицировало Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС

 

 

Армения и Сингапур подписали Соглашение об исключении двойного налогообложения

 

 

Пашинян считает встречу с Туском продуктивной и конструктивной: он направил послание странам ЕС

 

 

92% жителей Армении высоко оценивают отношения с ЕС: опрос

 

 

Армения является лидером Европы по росту ВВП в первом квартале 2019 года

 

 

Президент Армении принял делегацию во главе с исполнительным директором эмиратской компанииМасдар

 

 

Правительство Армении продолжает пользоваться доверием большинства населения

 

 

Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС

 

 

Принят проект законаО передаче некоторых функций МЧС Министерству окружающей среды

Парламент Армении принял законопроект об ужесточении наказания за незаконные вырубки

Для экспорта металлолома будет установлена госпошлина в 60 тысяч драмов

Штраф за охоту на леопарда вырастет от 3 млн драмов до 100 млн

Некоторые функции МЧС будут переданы Министерству окружающей среды

Парламент Армении принял проект о создании Офиса представителя Армении в ЕСПЧ

 

 

В Ереване началось строительство новой электростанции мощностью 250 мегаватт

 

 

Париж, Сингапур, Лондон: Армения на выставках представит свои туристические возможности

 

 

Ситуация в энергосистеме Армении стабилизировалась

 

 

В паспортных службах Армении до конца года ожидаются изменения

 

 

Препятствование выборам армянского патриарха является нарушением религиозных свобод: КС Турции

 

 

Состоялась первая беседа Путина и Зеленского

 

 




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