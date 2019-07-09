92% жителей Армении высоко оценивают отношения с ЕС: опрос

62% армян положительно воспринимают Европейский Союз, а 61% населения доверяют ЕС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе делегации ЕС в Армении, проект «EU NEIGHBOURS east» провел опрос в шести странах Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина).

Опрос проводился в феврале и апреле в формате интервью. В опросе приняло участие 1000 человек из каждой страны.

Согласно опросу, в 2018 году у 48% армян положительное мнение о ЕС. Негативного мнения о ЕС придерживается всего 6% опрошенных.

92% армян (на 12% больше, чем в 2018 году) положительно оценивают отношения с Евросоюзом, что значительно выше среднего показателя по странам Восточного партнерства - 67%.

71% граждан Армении знают о финансовой поддержке со стороны Европейского Союза. В 2018 году уровень осведомленности составил менее 2%. Приблизительно 2/3 из этих 71% считают эту помощь эффективной.