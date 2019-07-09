НС Франции ратифицировало Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС

Нижняя палата парламента Франции - Национальное собрание, ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Как сообщает Арменпресс, об этом в Twitter написала посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

«Армения приветствует ратификацию Национальным собранием Франции Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Спасибо Национальному собранию Франции», - написала посол.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС было подписано в Брюсселе в 2017 году. Соглашение уже ратифицировали Болгария, Дания, Эстония, Великобритания, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Германия, Финляндия, Венгрия, Швеция, Словакия, Кипр. Соглашение было ратифицировано также Арменией.