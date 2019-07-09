В паспортных службах Армении до конца года ожидаются изменения

Вопрос очередей в паспортных службах Армении находится в центре внимания руководства. Начальник паспортно-визового управления полиции Армении Мнацакан Бичахчян в беседе с «Арменпресс» отметил, что во-первых, это обусловлено заметным увеличением числа граждан, обратившихся в период отдыха. Нередки случаи, когда граждане оставляют процесс урегулирования документальных вопросов, связанных с организацией отдыха, на последние дни. Для получения или замены паспорта обращаются лишь в летние месяцы.

“Мы распространяем заявления о том, чтобы граждане обращали внимание на свои документы заранее. Периодически принимаем меры, чтобы качество обслуживания повысилось и не возникало очередей. Процесс состоит из двух основных частей: правовой и технической. В прошлом году начальник Полиции РА дал поручение, согласно которому для получения или обмена паспорта, получения номерного знака общественных услуг, проведения отметки в паспорте гражданин может обратиться в любую паспортную службу. Например, если гражданин проживает в Гюмри, но зарегистрирован в Ереване, это не препятствие для того, чтобы он смог обратиться в паспортную службу данного места”, - сказал Мнацакан Бичахчян. В паспортных службах не только предоставляют услуги по выдаче паспортов, обмену, но и другие услуги, например, предоставление справки об учете личности. В настоящее время этот процесс проводится по более сложной процедуре. Гражданин подает заявление, затем вручную заполняет справку-бланк по учету. Это действие трудоемкое, образуются очереди, кроме того, для гражданина возникают трудности, он дважды посещает паспортную службу. В настоящее время в обращение введен проект постановления правительства, который предусматривает осуществление этого процесса электронным способом. Весь процесс будет осуществляться автоматизированным способом, это позволит освободиться от очередей.

Другая проблема связана с отсутствием устройств копирования на местах. Мнацакан Бичахчян отметил, что по поручению начальника полиции всем паспортным службам Еревана уже предоставлено оборудование для копирования.

“Гражданину, чтобы скопировать документ, больше не нужно будет идти в другое место. Процесс будет осуществляться на месте без дополнительной нагрузки на граждан. Для получения дополнительных средств мы предусмотрели проект решения правительства, чтобы в случае урегулирования финансовых вопросов остальные паспортные службы также были обеспечены оборудованием для копирования”, - сказал он.

Другая программа, которая избавит от некоторых неудобств, недовольств, - это установка устройств записи. В случае принятия введенного в обращение проекта постановления правительства в 35 крупных паспортных службах будут установлены электронные устройства записи. На это государство не потратит деньги. Конкретная организация установит оборудование бесплатно. Планируется, что в конце этого года будет установлено дежурное оборудование.

Кроме того, на терминалах будет установлено оборудование для возврата мелкой сдачи. При совершении любых сделок оборудование вернет мелочь гражданину. В рамках этого проекта госпошлина составит 100 драмов в любом случае оплаты.

“Общественная служба - развивающийся процесс, нужно постоянно предпринимать шаги, вносить изменения для снижения коррупционных рисков, во избежание очередей предоставления более доступных для граждан услуг. Осуществляется большой план действий, в случае реализации которого из года в год наша служба будет становиться качественнее”, - сказал Мнацакан Бичахчян.

Начальник паспортно-визового управления отметил, что конкурс, предусмотренный для внедрения новой биометрической системы, уже проходит. Этап предварительной квалификации прошли 6 организаций. Основным организатором процесса является офис инфраструктуры электронного управления. Выигравшая организация внедрит новую биометрическую систему. В результате у граждан будет более качественные паспорта, предусмотрена страница с фотографией из пластика.

Обращаясь к полученным от граждан звонкам и заявлениям, Мнацакан Бичахчян отметил, что это, в основном, информационные вопросы, жалоб бывает мало. Увеличилось количество вопросов о получении гражданства.

Анна Гзирян