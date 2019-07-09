Принят проект закона “О передаче некоторых функций МЧС Министерству окружающей среды”

Национальное собрание РА в первом чтении приняло представленный правительством проект закона, которым предлагается некоторые функции Министерства по чрезвычайным ситуациям возложить на Министерство окружающей среды.

Как сообщает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” голосованием был принят на заседании НС 9 июля. Как уже отмечал министр окружающей среды Армении Эрик Григорян, речь идет о функциях гидрометеорологической службы, о передаче функций метеорологии и активного атмосферного воздействия Министерству окружающей среды. Должны быть переданы все функции, связанные с мониторингом окружающей среды. В прошлом некоторые функции были возложены на Министерство окружающей среды (бывшее Министерство охраны природы), некоторые функции по части лесного мониторинга на Министерство сельского хозяйства, по части гидрометеорологической службы на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас эти три ГНКО объединяются, в результате чего будет создан новый Центр мониторинга окружающей среды, который в результате технического переоснащения и переоснащения возможностей будет предоставлять гражданам Армении надлежащую информацию об окружающей среде.

В настоящее время согласно Закону “О структуре и деятельности правительства” разработка и осуществление политики в области обеспечения режимных и специальных наблюдений, исследований и прогнозов гидрометеорологических явлений, координации работ по активному воздействию на атмосферные явления отведена Министерству по чрезвычайным ситуациям. Проектом предлагается эти функции, ранее возложенные на МЧС, предоставить Министерству охраны природы.

За законопроект проголосовал 101 депутат, против не было голосов.