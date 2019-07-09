Правительство Армении продолжает пользоваться доверием большинства населения

Новый представительский опрос Центра общественных опросов Международного республиканского института (МРИ), проводимый среди населения Армении, показывает, что правительство продолжает пользоваться доверием большинства населения.

Как сообщили «Арменпресс» в Международном республиканском институте, большинство населения оптимистично настроено в отношении будущего страны, несмотря на продолжающиеся в обществе опасения относительно экономики.

Согласно результатам опроса, правительство продолжает пользоваться позитивным отношением широких общественных кругов к продолжению проводимых в стране коренных реформ. Более 60% опрошенных хотят, чтобы правительство проводило экономические и политические реформы не постепенно, а быстро.

“Добрая воля и настрой, выраженные армянскими людьми, дают правительству беспрецедентную возможность осуществить коренные реформы и улучшить экономическое благополучие людей”, - сказал Стивен Никс, директор региона Евразия МРИ.

“Осуществление реформ правительства имеет поворотное значение для сохранения общественной поддержки и реализации программы реформ правительства”, - добавил Никс.

72% опрошенных выразили доверие к институту премьер-министра, 60% считают, что страна идет по правильному пути. Несмотря на то, что этот показатель снизился на 12 пунктов, по сравнению с октябрем прошлого года, он является значительным выражением доверия к правительству.

Другим свидетельством этого высокого уровня доверия является поддержка респондентов в проведении реформ. 59% опрошенных считают, что правительство прилагает достаточно усилий для борьбы с коррупцией.

Несмотря на эти проявления оптимизма, в обществе есть также и ряд опасений. При ответе на вопрос о самых больших провалах правительства респонденты чаще всего отмечают плохое управление (22%). В течение последних шести месяцев процент людей, которые верят, что могут повлиять на принимаемые в стране решения снизился с 72% до 53%.

На вопрос о том, какие три проблемы правительство должно решить в течение ближайших шести месяцев, респонденты, в соответствии с результатами предыдущего опроса ИАИ, отмечают создание рабочих мест (30%), социально-экономические проблемы (18%), повышение зарплат (14%) и повышение пенсий (12%).

Несмотря на то, что 42% опрошенных считают, что за прошедшие шесть месяцев экономика в целом пережила развитие, за тот же период лишь 24% респондентов заметили улучшение в собственном экономическом положении.

Методология

Опрос МРИ проводил доктор Раса Алишаускене из организации “Балтик Сервей /де Геллап”. Сбор данных в Армении осуществила армянская социологическая ассоциация. Данные были собраны по всей стране, в период с 6 мая по 31 мая 2019 года посредством опросов тет-а - тет в домах респондентов. Выборка респондентов сделана из 1200 постоянных жителей Армении в возрасте 18 лет и старше, она является репрезентативной по возрасту, полу и месту жительства населения в целом. Ошибка выборки не превышает 2.5%. Опрос был профинансирован Агентством США по международному развитию.