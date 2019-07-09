Новоназначенный посол Израиля посетил Мемориал жертв Геноцида армян

Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Армении Элиав Белоцерковский посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд и почтил память жертв Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс, в сопровождении директора Музея-института Геноцида армян Арутюна Марутяна посол осмотрел мемориальный комплекс.

Марутян представил Белоцерковскому историю одного из величайших преступлений 20-го века.

Израиль еще не признал Геноцид армян, но в Кнессете обсуждается этот вопрос.

В Ереване состоится прием по случаю 71-й годовщины независимости Израиля. С приветственным словом на мероприятии выступит посол Израиля в Армении Элиав Белоцерковский.