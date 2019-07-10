Препятствование выборам армянского патриарха является нарушением религиозных свобод: КС Турции

Конституционный суд Турции опубликовал обоснование, согласно которому затягивание выборов Армянского патриарха Константинополя является нарушением свободы вероисповедания. Обоснование дополняет решение Конституционного суда от 22 мая, согласно которому действия властей Турции по препятствованию организации выборов патриарха во время недееспособности армянского патриарха Месропа Мутафяна являются нарушением религиозной свободы. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет издание «Агос».

«Выборы патриарха, который проводит очень важные мероприятия для армянской общины, откладывались в течение более 10 лет, несмотря на волю армянской общины. Решения по вопросам, касающимся религии и убеждений, должны приниматься только представителями этой конкретной религии и веры», - говорится в обосновании.

После смерти Патриарха Мутафяна 8 марта 2019 года начался процесс, который должен закончиться новыми патриаршими выборами. 4 июля епископ Саак Машалян был избран местоблюстителем патриарха. Он возглавит избирательный процесс.