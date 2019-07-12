Париж, Сингапур, Лондон: Армения на выставках представит свои туристические возможности

Армения в этом году на трех крупных международных туристических выставках представит туристические возможности нашей страны, турпакеты и направления развития. Как сказала в беседе с «Арменпресс» эксперт по развитию туристического продукта Комитета по туризму Министерства экономики Армении Анаит Восканян, в ближайшее время планируется участие в международных туристических выставках в Париже, Сингапуре, Лондоне, где наше государство представит свои предложения в отдельных павильонах. Анаит Восканян отметила, что обычно выбор для участия международных туристических выставок проводится совместной работой с туроператорами, выделяя наиболее интересные рынки.

“На международных выставках мы в основном представляем более актуальную туристическую продукцию и направления в данный период. Например представляется полный образ Армении, инновации в сфере туризма. У нас в последнее время активизируется приключенческий туризм, и мы через туроператоров пытаемся представить все альтернативные, интересные турпродукты. Анаит Восканян отметила, что, согласно тенденциям международного туристического развития, к примеру, 65% туристов европейского региона предпочитают отдыхать в экосреде. То есть сегодня экотуризм со всеми его ветвями, будь то пеший туризм, лагерный, альпинизм или скалолазание являются актуальными тенденциями. Наша страна имеет безграничные возможности в связи с ними, хотя, должна отметить, что инфраструктура немного слабая. В любом случае, с каждым годом наблюдается улучшение. В этих направлениях увеличиваются и инвестиции, и интересы”, - сказала она.

Подводя итоги последнего года, Анаит Восканян отметила, что больше всего туристов приезжают в Армению из России, Ирана, США, Грузии и европейских стран. По словам Анаит Восканян, из года в год расширяется география посещающих Армению туристов. В последнее время туристическая активность наблюдается из Китая и Сингапура.

Анна Гзирян