Для экспорта металлолома будет установлена госпошлина в 60 тысяч драмов

Национальное собрание РА приняло во втором чтении и полностью проект закона об установлении государственной пошлины в 60 тысяч драмов на экспорт 1 тонны металлолома при наличии сертификата страны происхождения.

Как сообщает «Арменпресс», представленный правительством законопроект О внесении изменений в Закон РА “О государственной пошлине” был принят голосованием на пленарном заседании НС 9 июля.

Замминистра экономики Аваг Аванесян представил, что в период с первого по второе чтение изменен размер государственной пошлины. Для экспорта 80-кратный размер предварительно установленной базовой пошлины становится 60-кратным. Во второй поправке закон вступит в силу с 10 сентября 2019 года. Замминистра обосновал, что пошлина в 80 тысяч драмов является крайне тяжелым ограничением, и не приведет к развитию сферы.

В старом законе было положение, согласно которому, если лом металла происходил из Армении, то его можно было экспортировать без государственной пошлины. Происхождение металлолома по международным стандартам устанавливается следующим фактом, если он собран в этой стране, значит имеет происхождение этой страны. По словам Аванесяна, возникла проблема, объемы экспорта металлолома, не переработанного с середины прошлого года, начали расти в геометрической прогрессии. За первые 5 месяцев текущего года уже экспортировано более 8 000 тонн. По его оценке, это создает риски для наших хозяйствующих субъектов-переработчиков и стабильности сферы.

За законопроект проголосовали 65 депутатов , против - 1, 4 воздержались.