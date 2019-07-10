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Ситуация в энергосистеме Армении стабилизировалась


Министерство территориального управления и инфраструктуры Республики Армения сообщает, что ситуация в энергосистеме Армении стабилизировалась и колебаний частоты нет.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭС уже подключены к сети. Энергоснабжение всех потребителей восстановлено.

В энергосистеме Армении произошел сбой. Ереванская ТЭЦ и Разданский 5-й блок были отключены. Будет создана рабочая группа для расследования причин аварии.




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