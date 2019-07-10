Министерство территориального управления и инфраструктуры Республики Армения сообщает, что ситуация в энергосистеме Армении стабилизировалась и колебаний частоты нет.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭС уже подключены к сети. Энергоснабжение всех потребителей восстановлено.

В энергосистеме Армении произошел сбой. Ереванская ТЭЦ и Разданский 5-й блок были отключены. Будет создана рабочая группа для расследования причин аварии.