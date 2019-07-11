Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи

11 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, севернее населенного пункта Акна.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Республики Арцах.