Армения и Сингапур подписали Соглашение об исключении двойного налогообложения

В правительственной резиденции Сингапура “Истана”состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Никола Пашиняна и госпожи Анны Акопян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, премьер-министра и госпожу Акопян во дворе резиденции встретили премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лу и госпожа Хо Чин.

Прозвучали государственные гимны Армении и Сингапура, затем премьер-министры двух стран и их супруги приветствовали членов делегаций.

Ли Сянь Лу приветствовал официальный визит Никола Пашиняна в Сингапур и отметил, что он придаст новый импульс сотрудничеству между двумя государствами в различных направлениях. По словам премьер-министра Сингапура, Армения и армянский народ пользуются большим уважением в их стране, и правительство, возглавляемое им, заинтересовано в активном сотрудничестве с армянской стороной. Ли Сянь Лу отметил важность взаимодействия в экономической сфере, подчеркнул необходимость развития и расширения торгово-экономических связей.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплый прием, выразил уверенность, что благодаря результативным двусторонним переговорам армяно-сингапурские связи будут последовательно расширяться. Глава правительства отметил, что весь мир впечатлен опытом развития Сингапура, и наша страна также считает его образцовым. “Мы заинтересованы в углублении политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, укреплении связей между нашими народами”, - сказал премьер-министр, подчеркнув также и важность развития взаимодействия между армянским и сингапурским бизнесом. Премьер-министр коснулся приоритетов правительства, добавив, что их цель - превратить Армению в государство с технологической экономикой. В этом плане Никол Пашинян особо подчеркнул важность развития сотрудничества в сфере информационных технологий.

В ходе встречи премьер-министры обеих стран обсудили вопросы, касающиеся реализации совместных инвестиционных программ, увеличения объемов товарооборота, возможностей сотрудничества в сфере высоких технологий, туризма, авиации и других сферах.

Никол Пашинян представил осуществляемые в нашей стране институциональные реформы и шаги по улучшению бизнес-среды.

Премьер-министр Сингапура приветствовал происходящие в Армении системные изменения и добавил, что они будут способствовать экономическому развитию и прогрессу нашей страны.

Никол Пашинян и Ли Сянь Лу коснулись подписания Соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. Стороны выразили уверенность, что это также придаст новый импульс увеличению объемов товарооборота.

Премьер-министры обеих стран подчеркнули наличие большого потенциала экономического сотрудничества и отметили, что шаги по его реализации должны быть активно продолжены. В то же время, в плане расширения связей в сфере туризма стороны договорились провести в Сингапуре Дни культуры Армении.

В ходе встречи были обсуждены также вопросы регионального значения.

В ходе встречи между правительствами Республики Армения и Сингапура подписаны несколько документов о сотрудничестве в различных сферах. В присутствии Никола Пашиняна и Ли Сянь Луна были подписаны следующие документы.

Между правительствами Республики Армения и Республики Сингапур подписано Соглашение об исключении двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Документ подписали заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц и старший государственный министр обороны и иностранных дел Сингапура Малики Осман.

Между Комитетом по туризму Министерства экономики Республики Армения и Советом по туризму Республики Сингапур подписан Меморандум о взаимопонимании, об укреплении сотрудничества в сфере туризма. Его подписали министр экономики Армении Тигран Хачатрян и старший государственный министр торговли и промышленности Сингапура Кох Пох Кун.

Между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Министерством культуры, развития общин и по вопросам молодежи Республики Сингапур подписан Меморандум о взаимопонимании. С армянской стороны его подписал заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц, а с сингапурской - старший государственный министр обороны и иностранных дел Малики Осман.

Между Институтом ботаники им. А. Тахтаджяна Национальной академии наук Республики Армения и Советом национальных парков Сингапура подписан Меморандум о взаимопонимании. Его подписали заместитель министра иностранных дел Авет Адонц и генеральный директор Совета национальных парков Сингапура Кеннет Эр.