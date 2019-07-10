Пашинян считает встречу с Туском продуктивной и конструктивной: он направил послание странам ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции высоко оценил встречу с председателем Европейского совета Дональдом Туском и отметил, что все их контакты были впечатляющими, проходя в атмосфере дружбы и конструктивного диалога.

«Мы провели продуктивное обсуждение, коснулись широкого круга вопросов, касающихся отношений Армения-ЕС. Состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся политического и отраслевого, так называемого секторального сотрудничества, а также внутренней жизни Армении и региональных развитий. Я подтвердил приверженность властей Армении укреплению верховенства закона и демократии, а также борьбе с коррупцией. В ходе встречи я говорил об осуществляемых в Армении реформах, упомянув наши усилия по построению независимой судебной системы. Я подчеркнул, что в этом вопросе Армения придает большое значение поддержке европейских учреждений, в том числе ЕС, и выражает свою признательность за оказываемое содействие", - сказал Никол Пашинян.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр РА подчеркнул политическую приверженность властей Армении расширению сотрудничества с государствами-членами ЕС. Обе стороны отметили большое значение договора о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и важность его скорейшей ратификации европейскими странами. По словам премьер-министра, данный договор является инструментом, реализация которого не только будет способствовать развитию Армении и ЕС, но и поможет реализации повестки реформ властей Армении. В этой связи премьер-министр РА сообщил, что ведомства правительства Армении, в сотрудничестве с соответствующими органами ЕС, разработали дорожную карту реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

«Мы коснулись вопроса начала диалога по либерализации визового режима. С моей стороны была отмечена заинтересованность Армении в этом вопросе, особенно с точки зрения необходимости расширения межличностных контактов. Я обратился к господину Туску с просьбой передать это послание государствам-членам ЕС», - сказал премьер-министр Армении.

В ходе встречи стороны коснулись также Восточного партнерства, которое в мае текущего года отметило 10-летие своего основания.

“Мы побеседовали также о региональных проблемах. Я выразил признательность за взвешенную позицию ЕС в вопросе урегулирования карабахского конфликта и за поддержку позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Я выразил уверенность в продолжительности этой позиции", - сказал премьер-министр.