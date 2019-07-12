В Ереване началось строительство новой электростанции мощностью 250 мегаватт

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян присутствовал на торжественной церемонии начала строительства в Ереване электростанции с комбинированным циклом газового топлива мощностью 250 мегаватт. Проект реализует итальянская компания “Ренко”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, с целью реализации программы планируется вложить около 250 млн долларов США. В инвестиционную программу включены итальянская государственная компания “Симест”, немецкая компания “Сименс” и также международные финансовые организации.

Строительство станции планируется осуществить в течение 26 месяцев после начала строительства. По сравнению со стоимостью электроэнергии, производимой теплоэлектростанциями, стоимость электроэнергии новой станции будет ниже на 27,4 драмов за 1 киловатт/час. Премьер-министру сообщили, что на этапе строительства будет привлечено 1000 -1200 человек со средней зарплатой в 250 - 300 тысяч драмов, а в ходе эксплуатации будет создано около 230 рабочих мест. Коэффициент полезной деятельности станции планируется довести до 53%. Новая производственная мощность в энергетической системе будет использоваться и в региональных программах, в частности, в программе обмена газ-электроэнергия Армения - Иран.

Рамочное соглашение о реализации программы было подписано 27-го апреля 2017 года. Позже новым правительством РА во главе с премьер-министром Пашиняном были вновь проведены переговоры по положениям соглашения и 13 ноября 2018 г. было подписано “Измененное и переписанное рамочное соглашение” и Дополнительное соглашение к “Измененному и переписанному рамочному соглашению” о строительстве на территории города Ереван электростанции с комбинированным циклом мощностью 250 мегаватт.