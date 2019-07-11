Палата представителей США приняла дополнение Джуди Чу по укреплению режима прекращения огня в Арцахе

Палата представителей США подавляющим большинством приняла предложенную Джуди Чу поправку к предложению “Ройс-Энгеля” за мир в Арцахе, направленную на укрепление режима прекращения огня. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт Комиссии Ай-Дат США.

В дополнении, представленном Джуди Чу, предлагается отвести снайперов, увеличить число наблюдателей ОБСЕ, на линии соприкосновения разместить стрелковые локаторы.

Джуди Чу в своем выступлении заявила, что террористическая кампания против Арцаха должна завершиться. “Вот для чего я представила дополнения к предложениям, направленным на укрепление режима прекращения огня, которые представили Элиот Энгель и Эд Ройс”,- сказала она.