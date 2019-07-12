Президент Армении принял делегацию во главе с исполнительным директором эмиратской компании “Масдар”

Президент Республики Армения Армен Саркисян 12 июля принял делегацию во главе с исполнительным директором эмиратской компании “Масдар” Мухаммедом Джамилем Аль-Рамахи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты в начале этого года президент Армен Саркисян посетил в Абу-Даби компанию “Масдар” и инновационный город “Масдар Сити” для обсуждения и достижения договоренностей о возможном сотрудничестве.

Сегодня предпринимаются первые шаги в этом направлении.

Президент Саркисян приветствовал подписание Меморандума о сотрудничестве между компанией “Масдар” и Фондом государственных интересов Армении в области возобновляемой энергетики.

“Я очень рад, что сегодня один из крупнейших научных и промышленных центров Объединенных Арабских Эмиратов - “Масдар”, в Армении подписал документ, которым планируется внести существенный вклад в сектор возобновляемой энергетики, - отметил президент Армении. - Это интересная программа, на которой мы можем построить больше, вместе с Арменией и ОАЭ также привлекая других сторон из Европы, Востока или Юга. Думаю, наш визит в ОАЭ дает свои плоды, и это только начало”.

Президент выразил уверенность, что будут и другие программы, возможно, даже более масштабные, поскольку области, которые он обсудил с руководством ОАЭ и достиг принципиальных договоренностей, были довольно широкими: от продовольственной безопасности до искусственного интеллекта, развития недвижимости и т.д.

Мухаммед Джамиль Аль-Рамахи высоко оценил визит президента Армении в ОАЭ, заявив, что достигнутые за этот период договоренности стали реальностью, и подписание меморандума о взаимопонимании стало первым шагом. Он выразил уверенность, что каждый маленький успех приведет к новым успехам.