Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС

Президент Армении Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппаратапрезидента Армении.

Президент Армении подписал законы О внесении дополнений и изменений в Водный кодекс Армении, О внесении дополнений в Закон “О страховании и страховой деятельности”, О внесении изменений и дополнений в Закон “О платежно-расчетных системах и платежно-расчетных организациях”, О внесении дополнений в Закон “О ломбардах и ломбардной деятельности", О внесении дополнения в Закон “О валютном регулировании и валютном контроле, О внесении изменений и дополнений в Закон “О государственной регистрации прав на имуществ”, О внесении изменения в Закон “О государственной регистрации прав на имущество”, О внесении изменений в Закон “Об органах системы государственного управления”, О внесении дополнений и изменений в Закон “О государственных пособиях”, О внесении дополнений и изменений в Закон “Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц”, О внесении изменений и дополнений в Кодекс гражданского судопроизводства Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений и изменения в Закон Республики Армения “О содержании задержанных и арестованных лиц”, Законы О ратификации “Соглашения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки о содействии применению “Акта о налоговом соответствии иностранных счетов”.