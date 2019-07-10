Штраф за охоту на леопарда вырастет от 3 млндрамов до 100 млн

Национальное собрание РА во втором чтении и полностью приняло проект закона, ужесточающий уголовную и административную ответственность за уничтожение лесов и незаконные вырубки. Как передает Арменпресс, представленные правительством законопроекты О внесении изменений в Уголовный кодекс Армении и прилагаемые к нему законопроекты были вынесены на голосование 10 июля.

Проектом предлагается повысить также и штраф за охоту на леопарда с 3 млндрамов до 100 млн драмов.

За умышленное уничтожение или нанесение ущерба лесозоне, а также насаждениям, не входящих в лесные зоны, совершенные пожаром или иным общественно опасным способом, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Или лишать права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет или без такового.

За проект проголосовал 101 депутат.