По данным Евростата, Армения является лидером Европы по росту ВВП в первом квартале 2019 года. Рост составил 7,1%.

Как сообщает Арменпресс, второе место занимает Венгрия с ростом ВВП на 5,2%, а третье - Румыния с ростом на 5%. Польша и Грузия занимают четвертое и пятое места с ростом ВВП на 4,7%.