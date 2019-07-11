Армения является лидером Европы по росту ВВП в первом квартале 2019 года
По данным Евростата, Армения является лидером Европы по росту ВВП в первом квартале 2019 года. Рост составил 7,1%.
Как сообщает Арменпресс, второе место занимает Венгрия с ростом ВВП на 5,2%, а третье - Румыния с ростом на 5%. Польша и Грузия занимают четвертое и пятое места с ростом ВВП на 4,7%.
- 21:59 Арман Киракосян посмертно награжден Орденом почета
- 21:42 Армения является лидером Европы по росту ВВП в первом квартале 2019 года
- 21:30 Известны имена новых членов Высшего судебного совета
- 21:10 Турецкая политика отрицания является угрозой безопасности Армении: глава МИД Армении
- 20:51 Состоялась первая беседа Путина и Зеленского
- 20:40 Поправка Джуди Чу первое с 1998 года проарцахское решение Конгресса США: представитель ANCA
- 20:18 Посол Атабекян встретился с министром экономики и торговли Ливана
- 19:47 Минздрав рекомендует избегать купания в тех участках Севана, где в воде есть водоросли
- 19:29 Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона
- 18:50 «Америабанк» удостоился награды Euromoney 2019 «За превосходство» как лучший банк Армении
- 17:50 Мхитарян в составе “Арсенала” отбыл в США
- 17:45 За первые 6 месяцев 2019 года туристы в Армении потратили на 120 млн долларов больше, чем в прошлом
- 17:40 МО Армении опровергает очередную дезинформацию азербайджанской стороны
- 17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-07-19
- 17:29 Азиатские индексы - 11-07-19
- 17:24 Президент Республики Арцах провел встречу с серебряным призером турнира по самбо Европейских игр
- 17:04 Дональд Туск поделился своими впечатлениями об Армении
- 16:40 Пять голландских городов претендуют на проведение "Евровидения-2020"
- 16:35 Досрочно прекращены полномочия генерального прокурора Арцаха
- 16:31 Тигран Хачатрян встретился с генеральным секретарем ЮНИДО
- 16:04 Бако Саакян посетил стройплощадку жилого квартала на улице Туманяна в Степанакерте
- 16:03 Дипломаты, предпочитающие общение в социальных сетях, получили устный выговор: пресс-секретарь МИД
- 15:59 Spiegel: Меркель из-за недавних приступов дрожи слушала гимн сидя
- 15:54 Делегация НС Армении выразила обеспокоенность в связи с заявлением главы МИД Польши
- 15:43 Уровень озеленения озера Севан значительно снизился, будут проведены очистительные работы
- 15:24 Европарламент проголосует за назначение фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии 16 июля
- 15:15 Для повышения пенсий на 10% потребуется 25 млрд драмов
- 15:08 Давид Тоноян принял руководителя командования действиями специального назначения НАТО
- 15:06 Глава МИД Армении встретился с председателем Комиссии по внешним сношениям парламента Грузии
- 15:02 В Ереване началось внеочередное общее собрание судей
- 14:39 Туристы в Армении в этом году потратили на $120 млн больше, чем в прошлом
- 14:37 СМИ: США рассматривают возможность смягчения санкций против КНДР
- 14:21 Делегация Национального собрания Армении выдвинула вопрос либерализации визового режима
- 14:14 Причиной быстрого спуска лифта в Давидашене стало колебание электроэнергии
- 14:04 Сокращается срок контрактной военной службы программы “Честь имею”
15:24, 05.07.2019
Просмотрели 1544 раз Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
15:11, 06.07.2019
Просмотрели 1503 раз Комитет по правам человека ПА ОБСЕ приветствует процесс признания Геноцида армян
16:57, 06.07.2019
Просмотрели 1396 раз Усилиями Армении из резолюции ПА ОБСЕ изъяты антиармянские формулировки
13:38, 04.07.2019
Просмотрели 1224 раз Число рейсов из Армении в Россию увеличится с 8 июля
17:46, 06.07.2019
Просмотрели 1220 раз Дональд Туск посетит Армению