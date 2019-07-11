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Армения является лидером Европы по росту ВВП в первом квартале 2019 года


По данным Евростата, Армения является лидером Европы по росту ВВП в первом квартале 2019 года. Рост составил 7,1%.

Как сообщает Арменпресс, второе место занимает Венгрия с ростом ВВП на 5,2%, а третье - Румыния с ростом на 5%. Польша и Грузия занимают четвертое и пятое места с ростом ВВП на 4,7%.




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