Некоторые функции МЧС будут переданы Министерству окружающей среды

Национальное собрание РА во втором чтении и полностью приняло законодательную инициативу правительства о передаче Министерству окружающей среды некоторых функций Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это в основном функции гидрометеорологической службы.

Как сообщает Арменпресс, проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” был принят голосованием на заседании НС 10 июля.

Как уже отмечал министр окружающей среды Армении Эрик Григорян, речь идет о функциях гидрометеорологической службы, о передаче функций метеорологии и активного атмосферного воздействия Министерству окружающей среды. В прошлом некоторые функции были возложены на Министерство окружающей среды (бывшее Министерство охраны природы), некоторые функции, в частности, по части лесного мониторинга на Министерство сельского хозяйства, некоторые функции, по части гидрометеорологической службы на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас эти три ГНКО объединяются, в результате чего будет создан новый Центр мониторинга окружающей среды, который в результате технического переоснащения и переоснащения его возможностей будет предоставлять гражданам Армении надлежащую информацию об окружающей среде.

В настоящее время Министерству по чрезвычайным ситуациям отведена разработка и осуществление политики в области обеспечения регулярных и специальных наблюдений, исследований и прогнозов гидрометеорологических явлений, координации работ по активному воздействию на атмосферные явления. Проектом предлагается Министерству охраны природы передать эти функции, ранее возложенные на МЧС.

За законопроект проголосовали 103 депутата, голосов противне было.