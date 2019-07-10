После долгих обсуждений парламент Армении принял проект о создании Офиса представителя Армении в ЕСП

После длительных обсуждений и дебатов Национальное собрание РА во втором чтении и полностью приняло представленный правительством проект закона, которым предлагается создать при аппарате премьер-министра соответствующую административную должность по части полномочного представителя в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и офис для поддержки последнего.

Как передает Арменпресс, был принят пакет проектов законов о представителе Армении в ЕСПЧ.

Замминистра юстиции РА Артак Асатрян отметил, что предлагается создать при аппарате премьер-министра соответствующую административную должность по части полномочного представителя и офис поддержки для содействия осуществлению предусмотренных законом полномочий.

Кроме того, законом предусмотриваются те основные направления, которыми должен заниматься уполномоченный представитель, в том числе и по представлению интересов, исполнению решений и т.д.

Замминистра представил, чтов периоде между первым и вторым чтениями ППА представила 5 предложений.В частности, было предложено создать должность представителя в качестве государственной административной должности при премьер-министре, минимальный порог возраста представителя от 25 лет должен подняться до 30. ППА предложила также установить для представителя требование иметь 5-летний профессиональный стаж и установить, что представителем может быть назначен только гражданин РА.

Предложение возрастного порога было принято. Асатрян обратился к предложению ППА о том, чтобы представитель был при премьер-министре, и был подотчетен только премьер-министру, а не аппарату. Он отметил, что в статье 12 Закона это положение заложено. По его словам, представитель представляет премьер-министру отчет до конца первого квартала года, следующего за каждым годом. Асатрян отметил, что по их представлению не нужно устанавливать требование гражданства Армении, так каконо сужает возможности выбора кандидатуры, однако предложение было принято.

Депутат фракции “Мой шаг” Сурен Григорян представил свои соображения и несогласие с предложением возрастного порога ППА. Депутат фракции “Процветающая Армения” НаираЗограбян призвала закрепить законом то, что уже утвердила комиссия.

Депутат той же фракции Арман Абовян отметил, что их предложения были направлены на повышение эффективности работы полномочного представителя в ЕСПЧ.

Руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян также выступил на эту тему. По его мнению, никаких членораздельных обоснований не было приведено, почему должны принять этот закон, почему представитель в ЕСПЧ отделяется. “Нельзя делать этого. Вчера мы проголосовали против, была информация о том, что ситуация изменится, но она не изменилась”, - отметил он.

По словам Марукяна, замминистра юстиции представлял Армению в ЕСПЧ, имел правление, нормально работал, сейчас он не понимает смысла этих изменений.

По мнению депутата фракции “Мой шаг”, председателя комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна, закон действительно целесообразен.

“Министерство юстиции действительно занималось проблемой, но оно занималось по остаточному принципу. В результате загруженности графика многими прецедентами в ЕСПЧ невозможно было иметь те подходы, которые нам были необходимы. А в ЕСПЧ нам еще многое предстоит сделать”, - сказал он.

В ответ на замечание Марукяна об обоснованиях, он сказал, что на самом деле обоснования имеются.

За проект проголосовали 72 депутата, против-21, воздержались–7.