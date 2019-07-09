Парламент Армении принял законопроект об ужесточении наказания за незаконные вырубки

Национальное собрание РА в первом чтении приняло проект закона, ужесточающий уголовную и административную ответственность за уничтожение лесов и незаконные вырубки деревьев. Как передает «Арменпресс», представленные правительством законопроект О внесении изменений в Уголовный кодекс Армении и прилагаемые к нему законопроекты были поставлены на голосование на заседании 9 июля.

Проектом предлагается также и повышение штрафа за охоту на леопарда с 3 млн драмов до 100 млн драмов.

По проекту за незаконные вырубки или уничтожение деревьев, кустарников на лесных зонах, а также на территориях, не входящих в лесные зоны, уничтожение или их повреждение до степени прекращения роста, в случае если эти действия причинили значительный ущерб или были совершены в течение года после наложения административного взыскания за то же деяние, предлагается наказание штрафом. Размер предлагаемого штрафа - от пятисоткратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы. Предлагается также лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок не свыше трех месяцев, или лишением свободы на срок не свыше двух лет.

За те же деяния, совершенные с использованием должностного положения, на особо охраняемых природных территориях или в зоне экологической катастрофы, в зоне чрезвычайного экологического положения, в результате которых видам деревьев, зарегистрированным в Красной книге РА или растениеводству был причинен крупный ущерб, наказывать штрафом. Размер предлагаемого штрафа - от тысячекратного до двухтысячекратного размера минимальной заработной платы либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до семи лет, либо арест на срок не свыше трех месяцев. Либо установить лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет или без такового.

За те же деяния, которые привели к особо крупному ущербу, проектом предлагается наказывать лишением свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А уничтожение или повреждение лесов, а также насаждений, не входящих в лесные зоны, совершенное в результате неосторожного обращения с огнем, взрывчатыми веществами или другими источниками, представляющими опасность, и если эти действия причинили значительный ущерб, предлагается также наказание штрафом в размере от тысячекратной до двухтысячекратной минимальной заработной платы.

Предлагается также наказание лишением свободы на срок не свыше трех лет. За те же действия, которые нанесли ущерб в крупном размере, предлагается наказание штрафом в размере от двухтысячекратного до трехтысячекратного размера минимальной заработной платы или лишением свободы на срок не свыше пяти лет.

Умышленное уничтожение или повреждение лесов, а также насаждений, не входящих в лесные зоны, совершенные поджогом или иным общественно опасным способом, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет, или без такового.