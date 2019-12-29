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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Попытки военного решения конфликта приведут Азербайджан к катастрофическим последствиям: Пашинян

 

 

В направлении Нахиджевана в ВС Армении увеличены образцы военной техники: начальник ГШ

 

 

Премьер-министру представлены зенитно-ракетные комплексы “Оса-АК”

 

 

Первая партия многофункциональных истребителей “Су-30 СМ” уже в Армении

 

 

Макрон подписал закон о ратификации соглашения Армения-ЕС

 

 

2019 год был плодотворным в отношениях Армения-ЕС: наблюдения эксперта

 

 

ИС МВФ завершил первое подведение итогов кредитной договоренности “стэнд-бай” с Арменией

 

 

ЕАЭС расширяет географию соглашений о свободной торговле

 

 

Показатель экономической активности Армении за 11 месяцев вырос на 7,5%

 

 

Президент Армении подписал Закон “О ранней пенсионной системе судей КС”

 

 

Правительство создает для бенефициаров соцпособий возможности формирования стабильного дохода

 

 

СМИ помогают правительству было более прозрачным перед обществом: премьер-министр

 

 

Мы считаем бизнес-сообщество главным союзником правительства: Никол Пашинян

 

 

85,1% опрошенных доверяют премьер-министру Армении Николу Пашиняну

 

 

Нарек Саркисян арестован

 

 

Армен Тавадян арестован

 

 

В отношении Грайра Товмасяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

 

 

Тариф на исходящие звонки между Арменией и Арцахом снизится на 25%, а на входящие - на 40

 

 

США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик на срок до конца 2024 года

 

 

Число погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате достигло 14

 

 

Симон Мартиросян получит золотую медаль Олимпийских игр в Рио: Пашик Алавердян

 

 

Армянские спортсмены в 2019 году завоевали 222 медали

Известны имена «10 лучших спортсменов года» Армении

 

 

Тяжелоатлет Татев Акопян выиграла Кубок мира

 

 

На Кубке мира Минасян завоевал золотую, а Алексанян - серебряную медаль

 

 

Красота футбола: гол Мхитаряна “скорпион” в списке памятных моментов десятилетия BBC

 

 

Армен Меликбекян избран президентом Федерации футбола Армении




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