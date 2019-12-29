«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Попытки военного решения конфликта приведут Азербайджан к катастрофическим последствиям: Пашинян
В направлении Нахиджевана в ВС Армении увеличены образцы военной техники: начальник ГШ
Премьер-министру представлены зенитно-ракетные комплексы “Оса-АК”
Первая партия многофункциональных истребителей “Су-30 СМ” уже в Армении
Макрон подписал закон о ратификации соглашения Армения-ЕС
2019 год был плодотворным в отношениях Армения-ЕС: наблюдения эксперта
ИС МВФ завершил первое подведение итогов кредитной договоренности “стэнд-бай” с Арменией
ЕАЭС расширяет географию соглашений о свободной торговле
Показатель экономической активности Армении за 11 месяцев вырос на 7,5%
Президент Армении подписал Закон “О ранней пенсионной системе судей КС”
Правительство создает для бенефициаров соцпособий возможности формирования стабильного дохода
СМИ помогают правительству было более прозрачным перед обществом: премьер-министр
Мы считаем бизнес-сообщество главным союзником правительства: Никол Пашинян
85,1% опрошенных доверяют премьер-министру Армении Николу Пашиняну
В отношении Грайра Товмасяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Тариф на исходящие звонки между Арменией и Арцахом снизится на 25%, а на входящие - на 40
США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик на срок до конца 2024 года
Число погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате достигло 14
Симон Мартиросян получит золотую медаль Олимпийских игр в Рио: Пашик Алавердян
Армянские спортсмены в 2019 году завоевали 222 медали
Известны имена «10 лучших спортсменов года» Армении
Тяжелоатлет Татев Акопян выиграла Кубок мира
На Кубке мира Минасян завоевал золотую, а Алексанян - серебряную медаль
Красота футбола: гол Мхитаряна “скорпион” в списке памятных моментов десятилетия BBC
Армен Меликбекян избран президентом Федерации футбола Армении