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США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик на срок до конца 2024 года

США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик на срок до конца 2024 года

Министерство обороны США заключило с рядом турецких компаний контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик (провинция Адана, Турция) на срок до конца 2024 года и общую сумму $95 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Восьми турецким строительным компаниям был выдан контракт общей стоимостью $95 млн на проведение проектировочных и строительных работ по строительству элементов общего назначения военной сопутствующей инфраструктуры на авиабазе Военно-воздушных сил США в Турции. Работы будут закончены к 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении Минобороны. С американской стороны одной из структур, подписывающих контракт, является 39-я финансовая эскадрилья, развернутая на авиабазе Инджирлик.

На авиабазе Инджирлик в настоящее время развернуто 39-е авиационное крыло ВВС США.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

 




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