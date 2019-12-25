2019 год был плодотворным в отношениях Армения-ЕС: наблюдения эксперта

Для отношений Армения-ЕС 2019 год был довольно плодотворным годом. По мнению политолога Нарека Минасяна, это было обусловлено рядом обстоятельств. Между Арменией и ЕС было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, что является довольно важным инструментом. До тех пор, пока соглашение не ратифицировано всеми странами-членами ЕС, оно находится в стадии временного применения. Пока дана возможность реализовывать 80% соглашения. Политолог отметил, что в июне этого года был сделан важный шаг - Ереван и Брюссель согласовали дорожную карту, согласно которой данное соглашение должно быть реализовано.

“Дорожная карта фиксирует последовательность действий с четким графиком и финансированием. То есть, шаги реформ закреплены четким графиком. Это высоко ценят европейские партнеры”, - об этом на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс сказал политолог Нарек Минасян.

Следующим важным процессом, по мнению политолога, является ратификация соглашения странами-членами ЕС. Звучат мнения, что процесс ратификации затягивается. Нарек Минасян не согласен с этим, однако он добавил, что в любом случае мы имеем дело со сложными процедурами.

“Соглашение было ратифицировано около двумя десятками стран-членов ЕС, что является довольно хорошим показателем. Что касается процедур, то нужно учитывать то, что предусмотрены определенные процессы, для чего требуется время - прохождение через комиссии, в некоторых странах парламент двухпалатный, кроме того, соглашение должно быть переведено на национальный язык данной страны и т.д.”, - сказал политолог.

Следующий важный вопрос в контексте отношений Армения-ЕС - содействие, направленное на проводимые в нашей стране реформы. Евросоюз оказывает содействие судебно-правовым реформам, реформам в рамках борьбы с коррупцией, реформам по развитию демократических институтов и т. д. Нарек Минасян напомнил, что в 2018 году ЕС предусмотрел для Армении 40 млн евро, однако, учитывая повестку реформ, решил дополнительно выделить еще 25 млн евро.

“Стало известно, что на 2020 год ЕС планирует предоставить Армении 150 млн евро. Поддержка такого объема в повестке реформ очень важна с точки зрения реализации программ реформ, продвигаемых правительством”, - сказал политолог.

Говоря о процессах, направленных на либерализацию визового режима, Нарек Минасян заметил, что осуществляемые в Армении реформы создали достаточно позитивный фон и для продвижения этого вопроса. Он отметил, что в течение этого года с европейской стороны было заявлено, что Брюссель не видит никаких проблем для либерализации визового режима. Политолог сказал, что в последнее время наблюдается понижение числа граждан, просивших убежища в странах ЕС, что также может стать положительным сигналом в этом вопросе.