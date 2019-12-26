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В направлении Нахиджевана в ВС Армении увеличены образцы военной техники: начальник ГШ

В направлении Нахиджевана в ВС Армении увеличены образцы военной техники: начальник ГШ

Вооруженные силы Армении в течение последних месяцев проделали большую работу по укреплению опорных пунктов, расширению и развитию дорожных сетей, что позволяет сократить время для передвижения войск. Как передает «Арменпресс», об этом на итоговой пресс-конференции 2019 года заявил начальник Генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян.

“В результате передвижений в отдельных местах у нас была оптимизация опорных пунктов, благодаря чему военнослужащие определенных опорных пунктов организуют службу с одной точки с большими силами”, - сказал Давтян.

Он сообщил, что на нахиджеванском направлении вооруженные силы РА в уходящем году имели увеличение количества образцов вооружения и военной техники. Это позволяет нам сказать, что в системе боевых позиций в этом направлении у нас не было ухудшения, у нас были определенные улучшения, которые носят тактический характер”, - отметил начальник Генерального штаба.

Он добавил, что, несмотря на то, что Азербайджан вместе с Турцией прилагает большие усилия, чтобы усилить общевойсковую армию Нахичевана, армянская сторона предпринимает соответствующие меры, чтобы не позволить противнику иметь приоритет вооружения на ннаправлении Нахиджевана.




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БелТА

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