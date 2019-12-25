Показатель экономической активности Армении за 11 месяцев вырос на 7,5%

Показатель экономической активности с января по ноябрь этого года вырос на 7,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.

В частности, значительно вырос объем промышленной продукции - на 9,3%. Объем строительства в январе-ноябре этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 4,5%. В торговом обороте рост составил 9,2%, а объем предоставляемых услуг увеличился на 14,8%.

В январе - ноябре 2019 года индекс цен на промышленную продукцию вырос на 0,4%, а индекс потребительских цен - на 1,5%.

Объем производства электроэнергии снизился на 3,4%.

Среднемесячная номинальная зарплата в Армении в январе-ноябре выросла на 5,9%, составив 178 885 драмов. При этом среднемесячная зарплата в государственном звене увеличилась на 8,3%, а в негосударственном - на 4%.

В объемах внешнеторгового оборота в январе - ноябре этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, был отмечен рост 7,4%. При этом экспорт вырос на 9%, а импорт - на 6,6%.

Курс драма к доллару США в январе - ноябре 2019 года составил 480,65 драма.