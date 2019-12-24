Нарек Саркисян арестован

Суд общей юрисдикции города Еревана удовлетворил ходатайство о возобновлении меры пресечения в отношении Нарека Саркисяна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

Ранее в суд было представлено ходатайство об аресте в качестве меры пресечения в отношении Нарека Саркисяна.

21 декабря Нарек Саркисян в сопровождении сотрудников полиции из Чехии был доставлен в Армению. 26 июня в Службе национальной безопасности Армении было возбуждено уголовное дело по признакам приобретения, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с целью сбыта или изготовления, или незаконного сбыта. 6 июля Нарек Саркисян был объявлен в розыск, 24 июля - в международный розыск. Различные подразделения полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении, в сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом, благодаря масштабным оперативно-розыскным мероприятиям 6 декабря в Праге обнаружили Нарека Александровича Саркисяна, объявленного правоохранительными органами РА в международный розыск.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Нарек Саркисян обвиняется в незаконном обороте, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с целью сбыта или изготовления, или незаконного сбыта.