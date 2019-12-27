Премьер-министру представлены зенитно-ракетные комплексы “Оса-АК”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна и начальника Генерального штаба ВС Артака Давтяна посетил N-скую воинскую часть МО.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, ответственные лица представили премьер-министру пополнившие вооруженные силы Армении зенитно-ракетные комплексы “Оса-АК” и их технические. Также были обсуждены программы и возможности, реализуемые в направлении развития военной промышленности Армении.

Глава правительства офицерам, отличившимся в ходе военной службы, вручил памятные подарки.