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Премьер-министру представлены зенитно-ракетные комплексы “Оса-АК”

Премьер-министру представлены зенитно-ракетные комплексы “Оса-АК”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна и начальника Генерального штаба ВС Артака Давтяна посетил N-скую воинскую часть МО.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, ответственные лица представили премьер-министру пополнившие вооруженные силы Армении зенитно-ракетные комплексы “Оса-АК” и их технические. Также были обсуждены программы и возможности, реализуемые в направлении развития военной промышленности Армении.

Глава правительства офицерам, отличившимся в ходе военной службы, вручил памятные подарки. 




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БелТА

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