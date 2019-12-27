Армянские спортсмены в 2019 году завоевали 222 медали

В 2019 году армянские спортсмены завоевали в общей сложности 222 медали - 61 золотую, 84 серебряные и 77 бронзовых.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило министерство НОКС. Чемпионами мира и Европы стали тяжелоатлеты Симон Мартиросян и Акоп Мкртчян, чемпионами Европы стали самбист Тигран Киракосян и борец вольного стиля Арсен Арутюнян, чемпионами Европейских игр стали греко-римский борец Артур Алексанян, боксеры Оганес Бачков и Артур Оганесян, спортивный гимнаст Артур Давтян и самбист Тигран Киракосян.

На Европейских играх в столице Беларуси Минске Армения представила 37 спортсменов, которые завоевали 5 золотых (греко-римская борьба - 1, бокс - 2, самбо - 1, спортивная гимнастика -1), 3 серебряных (греко-римская борьба - 1, самбо - 1, спортивная гимнастика - 1) и 3 бронзовых (бокс -2, самбо -1). Среди 43 стран, участвующих в Европейских играх, армянская делегация в командном зачете заняла 11-е место.

Кроме того, 35 федераций, включенных в программу государственной поддержки, в течение уходящего года при государственном финансировании провели 100 чемпионатов Республики Армения, 147 учебно-тренировочных сборов, приняли участие в 195 Международных турнирах, в том числе в чемпионатах Европы и мира (все сборные - пожилые, взрослые и юноши).