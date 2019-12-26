Президент Армении подписал Закон “О ранней пенсионной системе судей КС”

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал ряд Законов, принятых Национальным собранием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Республики Армения Армен Саркисян 26 декабря подписал следующие Законы:

О внесении дополнений в Закон “О статусе воинских частей и военных учреждений, О внесении дополнений в Закон “О военной службе и статусе военнослужащего”, О внесении изменений и дополнений в Закон “О банкротстве”, О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Закон “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений, учреждений и индивидуальных предпринимателей”, О внесении изменения и дополнения в Гражданский кодекс Республики Армения, О внесении дополнения и изменения в Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Законопроект “О государственной пошлине”.

Также О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Армения об административных правонарушениях, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об особенностях административного производства по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных видео- или фотоустройствами”, О внесении дополнений и изменений в Закон “Об обеспечении безопасности дорожного движения”, О внесении изменений и дополнения в Закон “Об основах администрирования и административном производстве”, О внесении дополнения в Закон “О государственной пошлине”, О внесении изменений и дополнения в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения, О внесении дополнений в Конституционный закон “О Конституционном суде”, О внесении дополнения в Закон “Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц”, О внесении дополнений и изменений в Закон “О местном референдуме”, О внесении дополнений в Закон “О местном самоуправлении”, О внесении изменения в Закон “Об административно-территориальном делении Республики Армения”, в О внесении изменений и дополнений в Закон “О полиции”, О внесении изменений и дополнений в Закон “О дисциплинарном кодексе Вооруженных сил Республики Армения”.