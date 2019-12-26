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Президент Армении подписал Закон “О ранней пенсионной системе судей КС”

Президент Армении подписал Закон “О ранней пенсионной системе судей КС”

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал ряд Законов, принятых Национальным собранием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Республики Армения Армен Саркисян 26 декабря подписал следующие Законы:

 О внесении дополнений в Закон “О статусе воинских частей и военных учреждений, О внесении дополнений в Закон “О военной службе и статусе военнослужащего”, О внесении изменений и дополнений в Закон “О банкротстве”, О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Закон “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений, учреждений и индивидуальных предпринимателей”, О внесении изменения и дополнения в Гражданский кодекс Республики Армения, О внесении дополнения и изменения в Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Законопроект “О государственной пошлине”.

Также О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Армения об административных правонарушениях, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об особенностях административного производства по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных видео- или фотоустройствами”, О внесении дополнений и изменений в Закон “Об обеспечении безопасности дорожного движения”, О внесении изменений и дополнения в Закон “Об основах администрирования и административном производстве”, О внесении дополнения в Закон “О государственной пошлине”, О внесении изменений и дополнения в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения, О внесении дополнений в Конституционный закон “О Конституционном суде”, О внесении дополнения в Закон “Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц”, О внесении дополнений и изменений в Закон “О местном референдуме”, О внесении дополнений в Закон “О местном самоуправлении”, О внесении изменения в Закон “Об административно-территориальном делении Республики Армения”, в О внесении изменений и дополнений в Закон “О полиции”, О внесении изменений и дополнений в Закон “О дисциплинарном кодексе Вооруженных сил Республики Армения”.




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