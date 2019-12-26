Правительство создает для бенефициаров соцпособий возможности формирования стабильного дохода

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, с целью выявления проблем в системе семейных и социальных пособий, улучшения адресности и эффективности системы правительство внесло изменения и дополнение в одно из своих предыдущих решений. Данное решение поможет создать возможности получения стабильного дохода для семей-бенефициаров. Согласно обоснованию, для того чтобы не лишиться пособий, трудоспособные члены семей-бенефициаров избегают соответствующих возможностей трудоустройства или активного участия в государственных программах занятости. Поправки предусматривают, что получающая семейное или социальное пособие семья может продолжать получать пособие в течение 6 месяцев в случае трудоустройства трудоспособного члена семьи. Будет добавлен еще один параметр оценки необеспеченности семьи - наличие/отсутствие ежемесячных выплат по кредиту в размере 100 тысяч драмов и выше. Коснувшись этого решения, Никол Пашинян подчеркнул важность целенаправленности пособий.

Правительство одобрило законопроект “О внесении изменения и дополнения в закон «О возмещении ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при обороне Республики Армения»”. Законопроект предусматривает включение в перечень случаев возмещения ущерба, нанесенного жизни или здоровью военнослужащих, случаи нанесения ущерба в результате нападения противника. Никол Пашинян коснулся законодательной инициативы и отметил, что это еще один маленький, но важный шаг на пути решения существующих в сфере проблем. “Давайте признаем, что предстоит проделать огромную работу, но мы исходим из логики, что эту работу необходимо выполнять вдумчиво, продуманно, шаг за шагом, чтобы действительно решать проблемы и случайно не создавать новые проблемы. Давайте отметим, что этим и ранее принятыми решениями мы окончательно не решаем существующие в сфере проблемы, а только начинаем их решать. Проблемы многогранны, и мы будем шаг за шагом продвигаться вперед”, - сказал премьер-министр.

Правительство утвердило Национальную стратегию по защите прав человека и План вытекающих из нее действий на 2020-2022 гг. Заместитель министра юстиции Кристина Григорян отметила, что в Плане действий затрагиваются такие важные вопросы, как защита прав находящихся под опекой государства лиц, а также защита права на жизнь лиц, находящихся в опасных для жизни ситуациях. В частности, речь идет о военнослужащих, лишенных свободы лицах, находящихся в закрытых или полузакрытых учреждениях лицах, а также о пострадавших от семейного насилия лицах.

Никол Пашинян, в частности, отметил, что правительство будет последовательно идти по пути защиты и расширения прав женщин в Армении. “Существует очень четкая проблема: сегодня большинство нашего населения составляют женщины, и мы не можем говорить о серьезном экономическом прогрессе без возможности должным образом реализовать потенциал большинства нашего населения, без поощрения женщин, чтобы они помогли преодолеть бедность своих семей”, - отметил глава правительства.

Правительство одобрило инвестиционную программу проекта “Масдар Армения” и установило предварительное условие для реализации проекта. В основе инвестиционной программы лежит подписанный между Masdar и ANIF в июле этого года меморандум о взаимопонимании, который направлен на эффективное сотрудничество в сфере строительства солнечных фотовольтаических, ветровых и плавучих солнечных электростанций. Затем стороны подписали контракт, по которому предлагается в два этапа осуществить строительство фотовольтаических солнечных электростанций мощностью 400 МВт. На первом этапе предполагается до декабря 2023 года построить электростанцию мощностью 200 МВт и другие необходимые инфраструктуры, здания, сооружения, подключение к сети электропередачи и эксплуатацию. Цена за 1 кВт.ч составит 2,99 центов (без НДС). Второй этап программы предполагает строительство станций мощностью еще в 200 МВт до декабря 2024 года. Цена за 1 кВт.ч составит 2,95 центов. Решением правительства министерству территориального управления и инфраструктур было поручено на каждом из этих этапов публично объявить международный тендер, предоставляя другим компаниям возможность подавать заявку на реализацию проекта по цене более низкой, чем представлено правительству.