Армен Меликбекян избран президентом Федерации футбола Армении

Во время внеочередного собрания Федерации футбола Армении состоялись выборы президента и исполкома ФФА. На пост президента ФФА были выдвинуты два кандидата - Армен Меликбекян и Товмас Григорян.

Как передает Арменпресс, с приветственным словом к присутствующим обратились представители УЕФА и ФИФА.

Вице-президент Федерации футбола Армении Армен Никогосян отказался председательствовать на внеочередном собрании, это право было передано главе департамента футбола ФФА Артуру Азаряну.

В начале внеочередного собрания протест выразили представитель Ванадзорской академии и кандидат в президенты ФФА Товмас Григорян, которые утверждали, что процедура собрания нарушена.

На внеочередном собрании ФФА участвовали 24 делегата из 25.

До голосования была избрана счетная комиссия, затем было принято решение о проведении выборов президента ФФА и членов исполнительного комитета в закрытом режиме.

До голосования по выборам президента и исполнительного комитета ФФА внеочередное собрание утвердило решение о приостановлении членства в ФФА 9 общественных организаций, которое ранее принял исполком ФФА.

Приостановлено членство следующих НПО: Фонд “Арнар”, ФК “Динамо 2000”, ФК “Звартноц”, благотворительная организация “Лори ФМА”, Ассоциация профессиональных футболистов Армении, Фонд развития армянского футбола, “Айк ФА”, “Обновленный Пюник ФА”, ЗАО “Стадион им. Вазгена Саркисяна. Те общественные организации, решение о приостановлении членства которых в ФФА подтвердило внеочередное собрание, не участвовали в голосовании на выборах президента ФФА и исполнительного комитета.

В голосовании не принял участие и один из делегатов, который представил на голосование военный билет.

По итогам голосования президентом Федерации футбола Армении избран Армен Меликбекян. В голосовании приняли участие 23 делегата. В итоге Армен Меликбекян получил 13 голосов, Товмас Григорян – 7. 3 бюллетеня были признаны недействительными.

Армен Меликбекян родился 10 мая 1980 года.

В 1997 - 2002 гг. учился в Ереванском лингвистическом университете им. Брюсова.

В 2002 - 2005 гг. учился в аспирантуре того же университета.

В 2005 - 2010 гг. в том же университете преподавал иностранную литературу.

В 1999 - 2000 годах работал спортивным журналистом на Общественном телевидении, в 2001 -2002 годах - спортивным журналистом и редактором на сайтах dailyfootball.com и dailysoccer.com. В 2003 году соучредил и редактировал сайт footballtoday.ru.

В 2003 - 2013 гг. работал спортивным аналитиком на общественном телевидении Армении, в 2013 – 2016 гг. - на телеканале “Армения”.

В 2005 - 2008 гг. работал заместителем директора ФФА, в 2006 - 2015 гг. являлся членом юношеского, любительского и медиа комитетов УЕФА.

22 сентября 2018 года избран членом исполкома ФФА, назначен генеральным секретарем ФФА.